How Much Did Golfers Earn From The 2020 U.S. Women’s Open?

On her first shot, A Lim Kim claimed her first major championship, getting birdies on the last three holes to take the 2020 U.S. Women’s Open and the $1 million winner’s check with it. At Cypress Hill, Jin Young Ko and Amy Olson equally claimed second place, and both ladies will take home $487,286 for their hard work for the week.

Here is a look at how much each player took home from the total prize of $5.5 million in the 2020 U.S. Women’s Open.

1, A Lim Kim, -3, $1,000,000

T-2, Jin Young Ko, -2, $487,286

T-2, Amy Olson, -2, $487,286

4, Hinako Shibuno, -1, $266,779

5, Megan Khang, +1, $222,201

T-6, Inbee Park, +2, $177,909

T-6, Jeongeun Lee6,+2, $177,909

T–6, Moriya Jutanugarn, +2, $177,909

T-9, Ariya Jutanugarn,+3, $143,976

T-9, Kaitlyn Papp, +2, Amateur

T-11, Sayaka Takahashi, +4, $126,465

T-11, Minyoung2 Lee,+4, $126,465

T-13, Yuka Saso,+5, $96,800

T-13, Eri Okayama,+5, $96,800

T-13, Gabriela Ruffels, +5, Amateur

T-13, Linnea Strom,+5, $96,800

T-13, Maja Stark, +5, Amateur

T-13, Hae Ran Ryu, +5, $96,800

T-13, Lydia Ko, +5, $96,800

T-20, So Yeon Ryu, +6, $74,219

T-20, Sei Young Kim,+6, $74,219

T-20, Ally Ewing, +6, $74,219

T-23, Linn Grant, +7, Amateur

T-23, Sarah Schmelzel,+7, $55,526

T-23, Nasa Hataoka,+7, $55,526

T-23, Jenny Shin, +7, $55,526

T-23, Jessica Korda, +7, $55,526

T-23, Cristie Kerr, +7, $55,526

T-23, Chella Choi,+7, $55,526

T-30, Madelene Sagstrom,+8, $36,915

T-30, Lauren Stephenson, +8, $36,915

T-30, Jennifer Kupcho,+8, $36,915

T-30, Hyejin Choi, +8, $36,915

T-30, Bronte Law, +8, $36,915

T-30, Cheyenne Knight, +8, $36,915

T-30, Ashleigh Buhai,+8, $36,915

T-30, Ingrid Lindblad, +8, Amateur

T-30, Charley Hull, +8, $36,915

T-30, Ji Yeong Kim2,+8, $36,915

T-40, Hannah Green, +9, $27,067

T-40, Perrine Delacour, +9, $27,067

T-40, Sophia Popov, +9, $27,067

T-40, Yealimi Noh, +9, $27,067

T-44, Stacy Lewis, +10, $23,576

T-44, Brooke Henderson,+10, $23,576

T-46, Brittany Lincicome, +11, $19,570

T-46, Pauline Roussin-Bouchard, +11, Amateur

T-46, Lizette Salas, +11, $19,570

T-46, Lindsey Weaver, +11, $19,570

T-46, Gaby Lopez, +11, $19,570

T-46, Minjee Lee, +11, $19,570

T-52, Seon Woo Bae, +12, $15,736

T-52, Danielle Kang, +12, $15,736

T-54, Anna Nordqvist, +13, $13,447

T-54, Azahara Munoz, +13, $13,447

T-54, Mone Inami, +13, $13,447

T-54, Jennifer Song,+13, $13,447

T-58, Pernilla Lindberg, +14, $12,360

T-58, Mi Hyang Lee, +14, $12,360

60, Yui Kawamoto, +15, $12,131

T-61, Mamiko Higa, +16, $11,960

T-61, Mina Harigae, +16, $11,960

T-63, Jodi Ewart Shadoff, +17, $11,731

T-63, Narin An, +17, $11,731

65, Kana Mikashima, +19, $11,559

66, Su Oh, +20, $11,445